Am Fear a Chuir Ruaig air na Speachan

Le ràith nan speuchan a dlùthadh oirnn seo duan mu ghaisgeach a chuir ruaig air na biastagan buaireanta sin.

Am faram a thàinig às a chàr

Am fear a chasgair na speachan

Chuireadh e clisg air na bodhair

Ceithir cuibhlichean cuagallach

A’ bogadaich gu aighearach

Bho phoit-tholl gu poit-tholl

Aig astar a bha smuaineachail

An dustach ga sgaoileadh

Mar gur e treud sròine adharcaich

Bha na chraos còig fiaclan

Am fear a ruaig na speachan

Còig cnagan air siùdagan

A chrath leis a’ ghaoith

Nuair a dh’éirich a ghuth

Bho domhain, domhain na chom

Bhrùchd e a-mach mar gheum

‘Cait a bheil na biastagan buaireanta

leig leam greim fhaighinn orra!’

Air a smiogaid bha giorrach

Am fear a’ chreach na speachan

Air gach gaosaid rud ga bhioradh

Bracaist an latha roimhe

Dìnnear is lòn a’ bhon dè

Ghas fichead sa dhà gaisean

Air claigeann a’ ghaisgich

A’ fàs gach dàrna taobh dheth

Dath fa leth air gach tè

Bha caoch an clach a dhà shùil

Am fear a sgiùrs na speachan

A sgrùd gach nì ma thimcheall

Muinchillean aig uileannan truiste

M’ a ruighean dearg righinn rùisgte

Coille fhuilt ruaidh a’ cinntinn

Bho cracainn dearg a ghàirdean

A’ ruith thar callaid phucaidean

Is broth de bhreacan-seunan

Na chrògan bha armachd

An duine dh’oilltich na speachan

A chuireadh às do dh’armailt

Stuth ceimigeach is puinnsean

Buill-airm meirgeach is acainn

Bus air aodann, sìnteag na cheum

Sìos an staran a thug e leum

A-steach leis gu bhothan a’ ghàrraidh

Daingean nan aoighean gun iarraidh

Thàinig cóig sgreuchan oillteil

Bhon fhear a sheas aig na speachan

Ceithir èighean grànnda; is sgail

Dhìosgail am bothan air a bhuinn

Dh’fhosgail an doras le srann

Sgaoil às smodan is salachar

Gaiseagan, eigeachan is stùr

Air an ruagadh le trì mìle speachan

Agus an toir orrasan, an t-àrmann

Bha dà cheud sa cóig gathan

An ceatharnach nan speachan

Nuair a dh’fhalbh e am bothan

Fallas na shruth far a bhathais

A dheàrrs mar gur e taigh-solais

Bho bheul; maoidheadh is màbadh

‘Thallaibh is na tillibh tuilleadh!’

A-mach an taobh bhon tàinig e

Theich e le turbhraich is bàinidh