An leadraigeadh mu dheireadh

o seo a-mach

mar pheanas airson mì-mhoidh no miastaidh ri linn ’s gun deach sgleogadh cloinne a thoirmeasg ann an Alba bho chionn greis. Is fhada o bha strap na sgoile air a chasg fon lagh, agus ged a tha cuimhne agam gum b’ e mo bhràthair (5 bliadhna nas sine) fear dhen fheadhainn mu dheireadh a fhuair sràcan ann an àrd-sgoil a’ bhaile againne, nuair a ràinig mi fhìn ’s mo bhràthair as òige an sgoil às a dhèidh, cha robh sgeul air tàthas, strap no beilt agus chan aithne dhomh cò ris a bha iad coltach.