Bàrdachd: Fuaimean Uibhist | Liam Alastair Crouse

Seo òran a rinneadh le Liam Alastair Crouse, a fhuair duais nan sgrìobhadairean ùra airson na bàrdachd ann an 2019. Tha e a’ tarraing air na diofar fhuaimean a chluinnear ann an Uibhist a Deas, eadar ròmhanaich an t-srùlaidh anns an iar agus langanaich nan damh anns an ear. Bha e fhèin uair a’ fuireach air an taobh an iar den eilean – eadar Cill Donnain agus Bornais, ach bho chionn dà bhliadhna, rinn e imprig dhan ear. Tha dà thaobh Uibhist a Deas car diofrach, agus tha e a’ fàs cleachdte ri fuaimean ùra, agus cothrom air acarsaidean matha an taobh an ear.

’S e fuaim nach cluinnt’ na làithean seo

On thàinig sinn a-nall

A dh’fhuireach cois a’ chlachain ann

An Laisgir chaoin nam bàgh

San taobh an ear gun fharsaingeachd

Le gàir a’ chuain san tràigh:

Na tuinn nan steall gu dùbhlanach

’S a’ sùghadh às gun dàil.

Air oidhche shàmhach gheamhradail

’S gun sian a’ sèideadh bras

Gun oiteagan gun deò-ghaoithe

Gun sgòth gu h-àrd air fàir’,

Le m’ anail fhuar ’s i ag èirigh suas

Is m’ èisteachd ris an t-srann

Nì stuadhan casa ròmhanaich,

Gam bhòdhradh anns an àm.

Chan ann cho tric air machraichean

A dh’fhalbhamaid dhan iar

San dùdlachd fhuar gu sònraichte

’S an oidhche fàs ro dhian

Cha chluinn sinn rann na curracaig

Cho diùmbach ’s bha i riamh

No coimhead ruith nam feadagan

Ri cleasachd ’s lorg biadh.

Ge-tà ’s ann nì mi toileachadh

An taobh a-bhos na tìr

Ag èisteachd laogh a’ geumnaich ’s iad

a’ mireag-leum gun sgìths

No damh ri earb a’ langanaich

Cho faisg an àird’ na frìth’

’S na brìdeanan ’s na guilbnich

A’ grùdach anns an linn.

An dùdach aig na h-aiseagan

Ri cala fàgail rèidh

Na h-eathraichean a’ dol a-mach

Ri cur is togail chlèibh

An rùchd a nì an t-einnsean nuair

A spreagas mise è,

No frasadh sàil na stiùireach dhomh

’S e sruthadh às mo dhèidh.

An fhàilte aig na h-eich bheaga

A’ seitrich leis an t-sròn

A’ teachd nan deann cho togarrach

Gu frogail finealt’ còir

Neo ’n cù a’ dol na chrùban is

A’ lùbadh leis a’ phròis

Gur tusa fhèin a shìn a-mach

Ga shlìobadh le do chròig.

Sin Uibhist bhinn ga fuaimneachadh

Ri cuan is ceilear eòin

An duanag ud gu sòlasach

O Chorghadail chun na cròic’

A’ sruthadh anns na gleanntaichean

’S na dheann a’ falbh gu còrs’

Sin agaibh-sa mo rogha fhèin

An torman agus ceòl.