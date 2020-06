Bàrdachd: Òran Laisgir | Liam Alastair Crouse

Seo òran molaidh a rinneadh le Liam Alastair Crouse, a fhuair duais nan sgrìobhadairean ùra airson na bàrdachd ann an 2019. Tha am pìos a’ moladh a’ bhaile Laisgir, faisg air Loch Baghasdail ann an Uibhist a Deas, far a bheil e air a bhith a’ fuireach o 2018. ‘S e baile beag a th’ ann, le aon rathad beag a’ co-shìneadh ris an rathad mhòr agus a’ tighinn gu ceann aig clachan-coiseachd a-null gu Slighe Choinnich (neo an Dràibh mar as fhèarr a dh’aithnichear i), agus ’s dòcha nach saoileadh mòran gur e baile a bhiodh airidh air moladh a th’ ann.

Òran Laisgir

Thig a-nall air a’ chlachan

Gu baile nan cnocan ’s nam bàgh,

Baile Laisgir fo chaol-shràid

Loch Baghasdail an cois an làin;

Ged nach mòr mo chuid eòlais

Gun chòmhnaidh ach bliadhna no dhà,

Chuirinn rannan gu òran

Gu moladh a bhòidhchead do chàch.

Chì mi sgorran Beinn Choinnich

A’ stobadh gu corrach bhon cheò,

Bidh mi meòrachadh daonnan

Air imrich nan daoine fo sheòl,

Dh’fhàg gu deòiridh an dùrachd

Ri dùthaich an dùthchais ’s an òig’ –

Do shliochd Uibhist mar chrùisgean

Tha a’ bheinn ud na iùl dhaibh air chòrs’.

Chì mi ’m Meall Dubh le caoraich

Gan sgaoileadh ’s gan trusadh le cù,

Leum nam feannagan-taomaidh

’S an cìobair gan saodachadh dlùth;

Air an taobh thall tha Pabaigh –

A bha leis na clèirich fad ùin’,

Agus Taobh Deas na Ceòlraidh

A-mach chun an t-Sròim chìte sùil.

Chì mi ’n cala tha sàbhailt’

Gun chunnart ro bhàrcadh nan tonn

Ged a thigeadh an doineann

A ghonadh ’s a chreachadh am fonn

Beag a mhaoidheadh an srùladh

Leis an lùth ga mhùthadh na cheann

Bhiodh na sgòthan gan teàrnadh

Ro ghàbhadh na mara ’na greann.

Chì mi eathar na cnàmhlach,

Mar sgàthan air làithean a bhà:

Far an robh uair na bodaich

Sa phort ud le dìcheall nan spàirn’

A’ cur tearra air grìosadh

A’ tilleadh gu dìonachd an stràc,

Gu latha bogaidh gach bliadhna

Is saothair an iasgaich gun tàmh.

Far an tàlaidh a’ chuthag

An coilleag an rubha sa Mhàigh;

Far an sealbhaich an dreathan

A’ freastal seang-chòsag nan càrn;

Far an cluinnte am brìdean

A’ bìgeil ’s a’ sgiathlaich mun bhàgh,

’S corra-ghritheach na crùban

A’ rùrach san lìonadh a sàth.

Nuair a thig sochair samhraidh

’S gum buaint’ às an talamh am bàrr,

Saidhbhreas taisgte an earraich

An sreathan gu gorma a’ fàs

Bidh buntàta is uinnean

Is currain bheag’ bhuidhe is càl,

’S sgaoilidh ròsan a’ ghàrraidh

Am fàileadh glan cùbhraidh fo bhlàth.

Cha chòir dhomh bhith dìoch’nadh

Gach Crìostaidh sa bhaile seo tàmh

Thig an sìorrachd gu crìoch ann

Mus crìon Clann nan Steeleach on àit’;

Chan fhacas riamh gun bhlìonas

Mike ’s Rena, nighean a’ bhàird;

Siud na daoine bheir sunnd ort,

Ged as tìm dhomh bhith dùnadh an dàin.