Cumha a’ Chànain Chaillte

Bha mi ri ur taobh tro thoileachas is cruas

Aig bàs is breith, aig stèidh ur seanchais

Bu mhise air bilean ur Dè an àm breitheanais

Bu mhise a chùmadh blàths ri ur caidreachas

Is truagh mise on a thrèig sibh mi

Bha mi nur cuideachd nuair ’shiubhail sibh bho thùs

Tro tìr, is tonn, is teagamh bu mhise ur misneachd

Tromhamsa a chuireadh an sgeulachd air gleus

Bu mhise a thug tuairisgeul air na bha ri teachd



Is truagh mise on a thrèig sibh mi



Bha mi a’ cluich leibh is sibh nur pàistean

– Bu mhise a thug sibh ciall ur càirdeasan

– Bu mhise a chuir an cèill ur ciad ghaol

– Bu mhise a thug brìgh do ur saoghal



Is truagh mise on a thrèig sibh mi

Thàinig am buille is thàinig gu cruaidh e

Claidheamh air a shàthadh tro mo chridhe

Fo ur sùileansan a chaidh mo leagail

Nam ablach; mo dheò lem fhuil gam fhàgail



Is truagh mise on a thrèig sibh mi



Càit’ a bheil sibh a’ tàmh a chlann mo ghaoil?

Cò na briathran coimheach a-nis ur n-iùl?

A threòir bhuam sibh do thìr an aineoil

Fada bhon dùthchas a dh’fhàg sibh air ur cùl



Is truagh mise on a thrèig sibh mi

‘S mise a tha dìleas dhuibh agus bidh gu bràth

Ge dìmeas mo dhàimh cha traogh mo ghràdh

Am measg nam faileas an cùl ur n-inntinne

Sin mise a’ feitheamh gu foighidneach ur pilltinne