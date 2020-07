Falach-cuain |an t-Sealg

Falaich thu fhèin mar chùlanach

am broinn do sheòmair chadail

a dh’ullaich do mhàthair chaomh dhut,

bhon a tha buirb air do thòir.

Buirb thapaidh nach do stad

gus do chiont a chur an teagamh,

cha d’ chuir ’ad ceist anns a’ chasaid

a chuala thu nad sheasamh.

Chan ann gun fhios a bha thu

dar ràinig ’ad do stairseach fhèin,

is cha do dh’fhan thu ann

a bhith gearrte às mar loch-bhlèin.

Stuigeadh annad na coin

bho stèisean gu port-adhair,

feadh frìthean an àrd-bhaile ー

ach, ghabh na h-ùmpaidhean sgàth.

´S ann nach robh iad eòlach ort,

’us chan fhac’ ’ad broinn do mhàileid;

shaoil iad thu bhith teicheadh bhuap’

seach a dhol am bad do nàmhaid.

Le Steaphan Mac Risnidh