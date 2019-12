Gaoth a Tuath

Duanag a tha a’ freagairt air an ràith.

191218_006

Chaidh tìr fo gheas dhut

Reòth thu talamh

Reòth thu tìm

Gun fhiosta dhomh

Bha thu nam chuideachd

Èaladh air mo chùl

Meòir air m’ amhaich

Biorg nam chraicreann

Bheòthaich thu m’ aigne

Le cagar nam chluasan

Gealladh a’ gheamhraidh

Seanachas na faiche bàine

Mac-shamhla macanta

Do fhìor ghnè

Flinn riaslach

Mu mo chasan

Eòin air am pasgadh

Ris na creagan

Bileag a’ lùbadh

Ro d’anail chranndaidh

Mac-talla na dìthreibh

Deò bhiastan cèin

Cuan glas-chridheach

Coigreach an fhàsaich

Air allaban gu deas

A chaidh air dìochuimhne

Bhon uiridh