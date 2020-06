Portraid Teaghlach a’ Mharsanta

Ann an 1765 chaidh dealbh a pheantadh dhen teaghlach aig a’ mharsanta tombaca

John Glassford. Lorgar fìor bhrìgh na h-ìomhaighe anns na rudan nach fhaicear.

Naoi aodannan aibhseach

Air an aiseig ann am frèam òir

Sùilean nan dubh linneachan

Gun annta fiamh aigne

Ìomhaigh dhachaigheil

A roghnaicheadh dhomh

Tro faileasan fada tìm

Teachdaireachd sheòlta

Aig gach suathadh-bruis mìn

Soirbheachas bheatha

Torrachas: toirbheartas

Saoibhreas: sealbhachas

Ach, cò an sgeul nach deach innse

A tha am falach anns an duibhre?

Cò na taibhsean nach do nochdadh

Ag èigheachd gu sàmhach an sgeòil?

Maoidheadh fhiachan is misge

Cagar mnà is cloinne a dh’eug

Cràdh-chaoineadh thràillean

An cuimhne air ìobairt do bhreug